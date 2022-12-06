В Сочи за счет курортного сбора отремонтировали два участка набережной

Реконструкция двух участков Приморской набережной завершилась в Сочи. По данным пресс-службы администрации города, работы провели за счет средств курортного сбора.

Стоимость обновления набережной составила 10,4 млн руб., из которых 9,5 млн руб. — средства курортного сбора. Общая площадь реконструированных участков превысила 1,2 тыс. кв. м. Подрядчик заменил брусчатку на гранитное покрытие с монолитным железобетонным основанием. Работы были завершены в сентябре 2022 года.

«Также на средства от курортного сбора осуществляется благоустройство парка имени Фрунзе, сквера имени Бестужева-Марлинского»,— говорится в сообщении.

До конца текущего года на курорте хотят установить малые архитектурные объекты на общественных территориях и пандусы на городских пляжах для маломобильных граждан.

Анастасия Донскова

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