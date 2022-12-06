Налоговые доходы Краснодарского края за год выросли на 15%

Налоговые доходы в бюджет Краснодарского края за период января—октября 2022 года увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом содержатся в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За октябрь текущего года в бюджет региона в качестве налогового дохода поступило 43 млрд руб., что на 12,9% больше, чем за тот же период 2021 года. Всего за 10 месяцев 2022 года краевой бюджет пополнился на 288,5 млрд руб. налоговых отчислений.

В целом по России налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов в октябре 2022 года снизились на 6,6% (до 1,3 трлн руб.) в сравнении с октябрем 2021 года. Существеннее всего поступления в бюджеты сократились в Мурманской области (на 66,7%), Красноярского края (–61,2%) и Хакасии (–56,7%).

«Важно понимать, что налоговые сборы за октябрь отражают начисления за сентябрь и предшествующий период, поэтому налоговая статистика отзеркаливает фактическую ситуацию в экономике с запозданием»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

За 10 месяцев 2022 года общий объем налогового дохода в консолидированные бюджеты регионов РФ превысил 11,7 трлн руб. (+15% к показателю января—октября 2021 года). По итогам октября в регионах осталось 40,9% совокупных налоговых сборов. В 2021 году региональная доля составила 46%. Снижение, по данным экспертов консалтинговой сети, связано с сокращением поступлений налога на прибыль, которое началось с середины лета текущего года.

Анастасия Донскова

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