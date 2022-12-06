В Армавире выявили 14 руководителей детсадов и школ, скрывших доходы на 370 тысяч рублей

В Армавире 14 руководителей учреждений дошкольного и школьного образования, скрывших доходы на 370 тыс. руб., привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, при подаче налоговой декларации должностные лица не указали сведения об имеющейся в собственности недвижимости общей площадью более 3 тыс. кв. м.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Армавира вынес представление главе города Андрею Харченко о недопустимости нарушений антикоррупционного законодательства.

Анастасия Донскова

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