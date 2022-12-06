Глава Хвалынского района ушел в отставку

В Хвалынском районе Саратовской области объявили конкурс на замещение должности главы района. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

В ведомстве уточнили, что сегодня депутаты районного собрания приняли отставку главы Алексея Решетникова. Исполнение обязанностей руководителя возложено Алика Сабригу, который до недавнего времени занимал пост первого замминистра по делам территориальных образований.

Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы района назначен на 29 декабря.

Марина Ковалева