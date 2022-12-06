В Сочи начали проверку сведений о незаконном сносе исторического здания

Прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку сведений о сносе здания 1903 года постройки в китайском стиле на улице Депутатской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«По факту сноса указанного объекта без разрешительной документации организовано проведение проверочных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Здание в прошлом было известно как дача инженера Покровского. В дальнейшем оно использовалось в качестве корпуса санатория «Москва». В последние годы историческое строение использовалось в качестве мини-гостиницы.

В случае если прокурорская проверка выявит нарушения, по факту сноса исторического здания будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анастасия Донскова

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