На заснеженных трассах Петербурга и Ленобласти за сутки произошло 350 ДТП

За сутки 5 декабря на трассах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 353 ДТП. Как уточняют в ГИБДД, снег не увеличил число аварий.

В Петербурге произошло 290 ДТП, в пяти из них травмы получили шесть человек, еще один скончался. В Ленобласти произошло 63 аварии, пострадали четыре человека, один погиб. В то же время в период со 2 по 4 декабря в двух регионах зафиксировали 1066 аварий, пострадали 34 человека, в том числе 6 детей. Погибли в результате ДТП пять человек.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что камеры Петербурга за ноябрь зафиксировали более 800 нарушений ПДД.

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