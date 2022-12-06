Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании аварии на Кубани, в которой погиб подросток

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования обстоятельств аварии, в которой погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 24 сентября 2022 года житель Славянского района, управляя легковым автомобилем, двигался по станице Петровской на скорости более 100 км/ч. На обочине встречной полосы водитель насмерть сбил подростка.

«Родители малолетней утверждают, что виновнику ДТП до сих пор не придан статус подозреваемого, потерпевшие ограничены в информации о ходе расследования»,— говорится в сообщении.

Прокурору поручили передать уголовное дело для дальнейшего расследования в краевое управление СКР.

Анастасия Донскова

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