Уголовное дело застройщика «Серебряного ручья» передадут в суд

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «Крона» Ильнура Шафикова и директора ООО «Базис» Альбины Булатовой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение, сообщают пресс-службы республиканского СКР и прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые вместе с предпринимателем Рашитом Багаутдиновым в качестве учредителей и фактических руководителей «Кроны», ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой», ООО «Омега», ООО «Базис» и ООО «Импульс» с 2011 по 2021 годы привлекли средства по договорам долевого участия на строительство восьми многоквартирных домов в двух жилых комплексах «Серебряный ручей» в Уфе и «Дубрава» в Кармаскалинском районе. Фактически они не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству домов, сообщает прокуратура. Ущерб, нанесенный 903 дольщикам, составил около 1,7 млрд руб., часть этих средств была похищена.

В обеспечительных целях на имущество обвиняемых и их близких родственников общей стоимостью более 1,5 млрд руб. наложен арест. Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы.

Федеральный «Фонд развития территорий» выплатил компенсации обманутым дольщикам на общую сумму около 2 млрд руб.

Рашит Багаутдинов объявлен в федеральный розыск. Материалы дела в его отношении выделены в отдельное производство.

Влада Шипилова

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