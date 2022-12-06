Более 764 млн рублей направит Енисейское речное пароходство на ремонт судов

Енисейское речное пароходство направит на ремонт судов более 764 млн руб., сообщает пресс-служба компании. В следующем году капремонт пройдет теплоход «Весьегонск», будут восстановлены корпуса шести барж типа БОА с грузоподъемностью больше 3 тыс. тонн. Еще на двух теплоходах будут заменены двигатели, на восьми – отопительные котлы, еще на восьми – дизельгенераторы, новые силовые установки получат 12 судов.

Также компания пополнит свой флот четырьмя новыми баржами, которые смогут использоваться как в речных, так и в морских условиях.

Ранее Енисейское речное пароходство заказало 10 барж на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. Общая стоимость контракта составляет 2 млрд руб. Первые две баржи уже переданы компании и успели сделать рейс до Дудинки. Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что еще по четыре баржи планируется передать в 2023 и 2024 годах.

АО «Енисейское речное пароходство» является основным перевозчиком грузов по водным путям Енисея. Флот, по данным сайта компании, составляют около 460 ед. В ноябре компания сообщала, что в навигацию 2022 года пароходство на 10 % перевыполнило план грузоперевозок: потребителям доставлено 3,7 млн т грузов, что на 32% превышает объем прошлого года.

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Даниил Тарабукин