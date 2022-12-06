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Социально-экономическую повестку обсудил глава Удмуртии с руководителями партийных фракций госсовета

Социально-экономическое развитие Удмуртии и приоритеты при формировании бюджета на 2023 год обсудил глава региона Александр Бречалов на встрече с руководителями фракций республиканского парламента. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в рамках встречи также на обсуждение были вынесены вопросы кадрового обеспечения, снижение госдолга и приоритетные направления в реализации экономических подходов.

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава региона отметил, что прошлый состав государственного совета Удмуртии работал плодотворно, а фракции «смогли отодвинуть на второй план все имеющиеся между собой разногласия и сосредоточиться на решении возникших задач». «Мы не могли поступить иначе, потому что несмотря на множество межпартийных разногласий, мы все живем в одной большой стране, которая сейчас нуждается в нашей помощи»,— подчеркнул господин Бречалов.

В рамках встречи руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров также спросил главу региона о перспективах перераспределении налоговый отчислений в федеральный бюджет, Анатолий Наумов (Единая Россия) вынес вопрос поддержки мобилизованных и их семей. С Владимиром Бодровым, руководителем фракции КПРФ, был проработан вопрос о состоянии систем водоснабжения и водоотведения. Представитель Справедливой России Игорь Стрелков задал вопрос о разработке базового стандарта сельской инфраструктуры.

«Резюме нашего разговора — это крепкая экономика республики. Будем вместе работать, искать новые возможности и новые финансовые инструменты»,— подчеркнул Александр Бречалов.

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