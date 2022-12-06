Татарстан предлагает в 15 раз увеличить штрафы за незаконную продажу этилового спирта

Госсовет Татарстана подготовил проект федерального закона, который позволит ужесточить наказание за незаконную продажу этилового спирта. Проект документа был оформлен на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

Как сообщил заместитель председателя комитета Александр Чубаров («Единая Россия»), сейчас за незаконную продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 14.17.1 КоАП. Для физических лиц это штрафы до 50 тыс. руб. Также есть уголовная ответственность по ст. 171.4 УК РФ (предусматривает штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы до года).

Однако действие этих не распространяется для физлиц, если они незаконно продают этиловый спирт и спиртосодержащую непищевую продукцию. В этом случае продавцов наказывают по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продала товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). В Госсовете отмечают, что по этой статье санкция «малозначительна» — штраф до 2 тыс. руб.

В связи с этим Госсовет Татарстана предлагает добавить КоАП РФ новой ст. 14.17.1-1 (незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами), установив штрафы до 30 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"