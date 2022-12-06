Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина

Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Челябинского УФАС о сговоре комитета дорожного хозяйства регионального центра и предпринимателей при заключении контракта на озеленение проспекта Ленина. Ранее позицию антимонопольного органа подтвердил Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Челябинское УФАС вынесло решение о наличии антиконкурентного соглашения между комитетом дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Артур», НПО «Сад и огород» и восемью индивидуальными предпринимателями в сентябре прошлого года. Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что чиновники, пытаясь избежать проведения торгов, искусственно разделили работы общей стоимостью 3,3 млн руб. на небольшие контракты. При этом все договоры имели единую форму, предмет и заключены в один промежуток времени.

На одном из совещаний руководитель комитета представил сотрудника НПО «Сад и огород» и сообщил, что организация будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. «Сад и огород» поручил поиск подрядчиков ИП Королевой, которая в дальнейшем самостоятельно занималась исполнением контрактов, координируя индивидуальных предпринимателей и «Артур». Практически весь посадочный материал приобретался у НПО «Сад и огород».

Один из предпринимателей в ходе рассмотрения дела сообщил, что хозяйствующие субъекты сами распределили между собой участки, где сажать деревья. Письменные запросы на коммерческие предложения от комитета не поступали, их подготовили и передали уже после заключения контрактов.

Челябинское УФАС России пришло к выводу о том, что комитет дорожного хозяйства имело достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев. За нарушение закона о защите конкуренции должностному лицу комитета и хозяйствующим субъектам назначены штрафы на общую сумму 438 тыс. руб.