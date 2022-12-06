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Коммерсантъ FM
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Банки цепляются за вкладчиков

Как кредитные организации пытаются удержать клиентов

Российские банки увеличили максимальную ставку по вкладам до 7,3%. ЦБ зафиксировал изменения в топ-10 финансовых организациях. В октябре-ноябре этого года показатель рос почти восемь недель подряд. Последнее его снижение произошло на фоне корректировки ключевой ставки Банка России с 8% до 7,5% годовых 16 сентября.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Финансовые организации улучшают условия, чтобы не потерять вкладчиков, которые пришли весной, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Главная причина роста ставок в том, что банки пытаются как-то удержать клиентов, которые в марте этого года открывали трех-, шестимесячные вклады под большие проценты, когда ключевой показатель был 20%. Кредитные организации стараются держать ставки даже, может быть, чуть выше, чем им нужно, а все для того, чтобы не ушли эти вкладчики и пришли новые.

Для чего кредитные организации хотят открывать счета по видеосвязи

В ситуации, когда в России в 2020 и 2021 годах были инвестиционный бум, рекордный приток частных лиц на фондовый рынок, в 2022-м он резко начал утрачивать привлекательность, особенно для непродвинутых инвесторов. Для тех, у кого есть какие-то сбережения, самыми понятными инструментами остаются вклад и накопительный счет. В этом смысле банки надеются, что часть людей, которые хотят сберечь деньги и опасаются делать это с помощью вложений, например, в паевые инвестиционные фонды, акции и облигации, удастся привлечь ставками по вкладам.

При этом кредитные организации дальше будут повышать их уже осторожнее. Они станут смотреть на ситуацию с инфляцией, поскольку средняя ставка по вкладам у них существенно ниже годовой инфляции. В России она год к году чуть выше 12%, а самая высокая ставка в банках — 8,5%. Если показатель начнет замедляться, в том числе из-за того, что покупательная способность и доходы населения не растут, банки могут приостановить повышение».

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Есть ли у кредитных организаций другие способы привлечь сбережения россиян? Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что альтернативные варианты в распоряжении банков есть, но они сильно ограничены: «Российский фондовый рынок еще не восстановился, а розничные инвесторы научены кризисом и обесценением акций, которое происходило в начале этого года, поэтому они уже не будут так активно перекладывать средства в фондовые инструменты, как делали в 2020 и 2021 годах.

Увеличению лояльности клиентов на длинном горизонте могли бы способствовать альтернативные валюты, хотя бы вклады в резервных, в тех же юанях, валютах стран Средней Азии. Это не то чтобы встретит массовый спрос, но эти инструменты могут повысить диверсификацию сбережений для клиентов и сыграть в пользу их лояльности. Тем более это пригодится, если в будущем произойдет интеграция с фондовыми рынками стран Азии».

По данным ЦБ, в октябре этого года на биржевом рынке доля валют дружественных стран, преимущественно юаня, выросла до 31% от всего объема торгов. В сентябре она составляла 27%. Открыть вклад в юанях сейчас можно почти во всех крупных российских банках.

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Яна Загоровская

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