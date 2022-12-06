Предпринимателям области спишут пени за электроэнергию

Поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт» объявил акцию для юридических лиц «В новый год с подарками». Клиентам компании, оплатившим все счета за электрическую энергию, включая авансовые, до 31 декабря 2022 г., спишут пени, начисленные за просрочку платежа, при условии, что они не взыскиваются в судебном порядке. Кроме того, все предприниматели, выполнившие условия акции, примут участие в розыгрыше призов: годовых абонементов на использование системы электронного документооборота и установку умных приборов учета под ключ.



«В преддверии Нового года мы решили поощрить клиентов-юридических лиц, которые, несмотря на непростое для бизнеса время, продолжают ответственно рассчитываться за электрическую энергию. Предприятиям, оплатившим все счета, выставленные компанией в 2022 году, включая авансовые счета в рамках акции, до 31 декабря, мы автоматически спишем внесудебные пени. Также они примут участие в розыгрыше полезных призов. Таким образом мы хотим поблагодарить ответственных клиентов и еще раз напомнить о важности платежной дисциплины», - прокомментировал первый заместитель генерального директора Андрей Святых.

Подведение итогов акции и списание внесудебных пеней будет произведено до конца января 2023 года. Определение 10 главных победителей пройдет с помощью генератора случайных чисел так же после новогодних праздников - в январе. Каждый из них сможет выбрать один из двух видов призов: пакетные услуги по организации электронного документооборота (ЭДО) (если система ЭДО на предприятии уже установлена, то компания подарит расширенную услугу - авансовый пакет на отправку одной тысячи документов) либо приобретение и установку за счет организатора акции автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). При этом компания окажет консультационную поддержку при реализации и установке.

Срок проведения акции с 1 по 31 декабря 2022 года. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте URALSBYT.RU (ссылка или QR-код).

Пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

ООО «Уралэнергосбыт»