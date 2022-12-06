Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, в 2020 году чиновник оплатил работы по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости и не выполненные работы на общую сумму более 40 млн руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.