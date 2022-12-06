«Коллекция сумок не будет полной хотя бы без одной старой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, какие модели должны быть у каждого коллекционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hermes Фото: Hermes

Как-то с одним из главных экспертов по ювелирному искусству в мире и по совместительству моей хорошей подругой Амандой Триосси я пришла на предаукционные просмотры Sotheby’s. Пока ждали наш стол, разглядывали зал. В центре стоял редкий автомобиль, вдоль стен располагались украшения и часы вперемешку с сумками. Мы с Амандой, конечно, обсудили «товарное соседство». Как кажется лично мне, драгоценности и редкие часы не смотрелись в одной витрине с сумками, последние в современном мире — важный аукционный товар.

Недавно Sotheby’s выпустил подборку из пяти аксессуаров Hermes, с которых стоит начать собирать коллекцию. На первом месте, разумеется, Birkin. Что же до размера, то эксперты аукционного дома отмечают рост популярности на вторичном рынке Birkin 25, но советуют сначала купить сумку размером побольше — Birkin 30. Из другой культовой линейки — Kelly — эксперты рекомендуют обратить внимание прежде всего на Kelly 28 и Vintage Kelly.

Как утверждают авторы статьи, ни одна коллекция сумок Hermes не будет полной хотя бы без одной по-настоящему старой. Например, таковой может стать Black Box Sellier Kelly в черной коже с золотой фурнитурой, которая выпускается с 1920-х. Далее в списке — Hermes Kelly Pochette, потому что коллекционеру нужен как минимум один клатч. В истории Hermes Kelly был ряд таких моделей, но именно Pochette — самая популярная. Ну и напоследок — Hermes Constance. В этой линейке специалисты Sotheby’s советуют присмотреться в первую очередь к Constance 24 с одним отделением.