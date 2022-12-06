«Среди женщин дуэльные расправы считались еще более жестокими»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, из-за чего бросали друг другу вызов представительницы прекрасного пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Yves Ruszniewski / Corbis / VCG / Getty Images Фото: Jean-Yves Ruszniewski / Corbis / VCG / Getty Images

Сегодня о жестоких поединках прошлого. Почему-то принято считать, что дуэли происходили исключительно среди мужчин: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и так далее. Однако среди женщин дуэльные расправы считались еще более изощренными и жестокими.

Часто, например, острия клинков смазывались ядом, а летальных исходов в женских поединках зафиксировано в два раза больше, чем у мужчин. Одна из таких дуэлей могла перевернуть всю историю России: поссорились 15-летние девочки — принцесса София Августа Фредерика и ее троюродная сестра Анна Людвига Анхальт. Они бились на шпагах. Слава богу, убить друг друга или ранить у них не хватило духу. Через 18 лет София Фредерика стала российской императрицей Екатериной II.

Среди женских дуэлей были и такие, которые с трудом, но можно назвать курьезными. Историки обычно вспоминают поединок Марии д'Агу и Жорж Санд за благосклонность композитора Ференца Листа. Оружием дамы выбрали собственные ногти. По свидетельству очевидцев, они здорово иссекли и исцарапали лица друг друга, прежде чем согласились на ничью.

В России женские дуэли, которые Петр I запретил, вновь обрели популярность при той же Екатерине. Императрица восемь раз была секундантом у своих придворных дам. При ней поединки велись до первой крови, а вот мужские дуэли она не приветствовала категорически. После ее правления дуэли между женщинами достигли пика своей популярности. Милые дамы создавали даже литературные салоны, дабы под вуалью видимой благопристойности сводить счеты самым кровавым образом. При этом за шпаги и пистолеты хватались не только жительницы мегаполисов. В июне 1829 года в Орловской губернии поссорились две помещицы — Ольга Петровна Заварова и Екатерина Васильевна Полесова. Взяли сабли мужей, гувернанток-француженок в секунданты да и поубивали друг друга насмерть. Но это не все — через пять лет славную эстафету матерей подхватили дочери, и тоже на саблях. Полесова-младшая была убита, а посредством дневника Заваровой история стала известной.