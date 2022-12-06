Оборот оптовой торговли организаций Удмуртии сократился на 9,1%

В январе-октябре 2022 года в Удмуртии оборот оптовой торговли организаций составил 328,3 млрд руб. В товарной массе это на 9,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Удмуртстат, при этом 59,7% оборота сформировали субъекты малого предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли составил 253,2 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 0,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Оборот общественного питания вырос на 10,4% и составил 13,6 млрд руб.