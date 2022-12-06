В Петербурге задержали банду торговцев рецептурными препаратами из московских аптек

Петербургская полиция задержала шесть человек по уголовному делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ), обвиняемых в продаже прегабалина и тропикамида через «закладки». Сами вещества они покупали в аптеках Москвы по поддельным рецептурным бланкам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Организаторами незаконного бизнеса следствие считает двух братьев 39 и 42 лет из Краснодарского края. С ними также работали 45-летний оптовый сбытчик и трое «закладчиков» 41, 43 и 45 лет.

«Злоумышленники приобретали сильнодействующие препараты в московских аптеках по поддельным рецептурным бланкам, происхождение которых в настоящее время устанавливается. После покупки вещества перевозились в СПб для дальнейшего распространения через тайники-закладки»,— говорится в сообщении.

В ходе обыска у фигурантов изъяли около 1,5 тыс. флаконов и 1 тыс. таблеток «Тропикамида», 15 коробок и 168 капсул «Прегабалина», а также электронные весы, упаковочный материал, блокноты с записями о выручке, мобильные телефоны и банковские карты. Все мужчины отправлены под стражу на время следствия.

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