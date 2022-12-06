Автомобиль для главы Краснобаковского района возьмут в лизинг за 5,7 млн рублей

Администрация Краснобаковского района объявила аукцион на поставку в лизинг легкового автомобиля Hyundai Sonata или аналога. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Автомобиль необходим для служебных нужд главы местного самоуправления Краснобаковского района. Эту должность занимает Антон Быков. Ранее администрация получила разрешение Минпромторга на закупку иномарки.

Расплачиваться за автомобиль администрация района будет в 2023-2028 годах. Стоимость автомобиля без учета лизинговых платежей составляет 3,22 млн руб.

Заявки на аукцион принимаются до 12 декабря, поставщика определят 14 декабря.

Анастасия Еремина