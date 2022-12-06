Приговор бывшему главе Саратова оставлен без изменений

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в отношении бывшего главы Саратова Алексея Прокопенко, обвинявшегося в растрате чужого имущества(ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно приговору, 30 июля 2007 года, занимая на тот момент должность главы Заводского района Саратова, Алексей Прокопенко через подставное лицо создал ООО «Стройкомплект», которое осуществляло управление 707 многоквартирными жилыми домами в Заводском районе. Платежные услуги осуществляло МУП «Единый расчетно-кассовый центр Саратова», которое к концу 2009 года имело признаки банкротства.

Понимая, что МУП «ЕРКЦ» будет ликвидировано, Алексей Прокопенко создал юридическое лицо — ООО «Расчетно-платежный центр», которому были бы переданы его финансовые функции. От его имени потребителям услуг выставлялись счета на оплату. Средства частично направлялись по целевому назначению, остальные — похищались. Таким образом, ущерб составил 37 563 137 руб.

Кировский районный суд Саратова признал Прокопенко виновным и назначил ему семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. руб.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

Марина Ковалева