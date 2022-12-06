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Экс-чиновники администрации Саратова не смогли оспорить обвинительный приговор по делу о взятке

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом города Елене Салеевой и бывшему начальнику отдела муниципального земельного контроля КУИ Андрею Краснову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что подсудимые с июля 2015 по июль 2016 года получили взятку в виде денежных средств и иного имущества на общую сумму 17 млн руб. за способствование в изменении разрешенного вида использования земельного участка, его передачу в аренду, получение разрешения на строительство многоквартирного дома.

Приговором Волжского районного суда от 17 марта Елене Салеевой назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Андрею Коаснову – 6,5 лет в колонии строгого режима. Оба осужденных лишены права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Решение суда поддержала апелляционная инстанция. Кассация частично изменила приговор господину Красному – ему зачли срок нахождения под домашним арестом. В остальной части приговоры оставлены без изменения.

Марина Ковалева

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