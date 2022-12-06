Красноярские полицейские нашли судно с пациентами и фельдшером, которое сбилось с пути

В Красноярском крае полицейские нашли пассажиров судна, которое сбилось с пути в устье Чулыма, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Жизни и здоровью четверых спасенных ничего не угрожает.

Связь с судном на воздушной подушке пропала между поселком Проточным и деревней Промбор на реке Чулым, оно вышло днем для доставки больных в Бирилюсскую районную больницу. На борту находились судоводитель, два пациента и фельдшер. К намеченному времени в пункт назначения они не прибыли.

Была сформирована поисковая группа, которая обнаружило судно на расстоянии 90 км от села Новобирилюссы. Пассажиры рассказали, что из-за непогоды перепутали русло реки, а позже у них закончилось топливо.

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Даниил Тарабукин