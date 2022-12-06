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«ИПОПАТ» прокомментировал принудительную высадку ребенка из автобуса в Ижевске

АО «ИПОПАТ» провел проверку по факту информации о принудительной высадке ребенка из автобуса в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба предприятия, данный факт не подтвердился.

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Информация о том, что ребенка из многодетной семьи высадили и изъяли проездной билет учащегося, появилась в интернете 4 декабря. С кондуктора была запрошена объяснительная, а также изучена запись камеры видеонаблюдения из салона автобуса. «Факт принудительной высадки ребенка из автобуса не подтвердился»,— сказано в сообщении.

В настоящее время проводится оценка действий кондуктора на предмет их соответствия должностной инструкции, которая предусматривает изъятие билета, если не подтверждено право на бесплатный или льготный проезд. В результате будут предприняты все соответствующие меры в случае их необходимости.

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