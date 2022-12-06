В 2023 году в Татарстане на ремонт дорог направят 11,2 млрд рублей

В Татарстане в следующем году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделят 11,2 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы Минтранса региона Артем Чукин.

По его словам, из общей суммы 4,7 млрд руб. выделят из бюджета РФ, остальные — из республиканского.

«Это ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций — 5,8 млрд руб., развитие инфраструктурных крупных проектов — 1,4 млрд руб., также из федерального бюджета», — сказал замминистра.

"Ъ-Казань"