Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 300 тысяч

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, пневмоний среди них, все случаи сопровождаются признаками ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 300035, выздоровлением завершились 293103 из них (+60 случаев за сутки).

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове (55 случаев), Вольском (11) и Балаковском (четыре) районах.

Среди новых пациентов пятеро детей и подростков и 24 взрослых 50-64 лет.

Марина Ковалева