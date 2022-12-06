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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: в Москве по делу о взяточничестве арестован экс-помощник главы РАР Терещенко

Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин арестован в Москве по обвинению в покушении на взяточничество в особо крупном размере, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

По словам собеседника агентства, уголовное дело, по которому арестован Михаил Терещенко, было возбуждено в октябре 2021 года. Ранее он «на общественных началах» работал помощником действующего главы РАР Игоря Алешина, передает агентство.

«Ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием»,— сказал источник. Он не уточнил, связано ли уголовное уголовное дело с его работой в РАР, а также размер взятки и кому она предназначалась.

Предыдущего главу РАР Игоря Чуяна СКР обвиняет в хищении более 30 млрд руб. Игорь Чуян сейчас находится в Черногории, в которой получил международную защиту. 18 ноября Минюст Черногории подтвердил отказ в выдаче Игоря Чуяна российским правоохранителям.

Эрдни Кагалтынов

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