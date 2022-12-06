Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:49

По решению суда мэрия Перми изымет цветочный киоск у ЦУМа почти за 70 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования администрации Перми об изъятии в муниципальную собственность цветочного павильона на Комсомольском проспекте, 23. Как указано в материалах дела на сайте суда, решение об изъятии киоска и участка под ним у владелицы Людмилы Михейчевой было принято сегодня утром. Ранее администрация города требовала изъять у предпринимательницы этот актив для реконструкции внутриквартальной дорожной сети. 

Как сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу суда, при изъятии имущества госпоже Михейчевой выплатят из городского бюджета 68,9 млн руб. Из них 19,7 млн руб. является суммой за изъятие участка, 40,1 млн руб. – за павильон и 9,06 млн руб. – компенсация убытков упущенной выгоды.

Торговый павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23 принадлежит предпринимателю Людмиле Михейчевой. При этом предприниматель уже готовится освободить свой торговый комплекс. Госпожа Михейчева приобрела у предпринимателя Натальи Мамаевой помещение в здании отеля «Прикамье» - поблизости со своим киоском. Как ранее рассказывала предприниматель, в это помещение планируется перевезти салон «Евробукет», когда муниципалитет все-таки изымет цветочный киоск. В приобретенном помещении на первом этаже гостиницы «Прикамье» был начат ремонт.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...