По решению суда мэрия Перми изымет цветочный киоск у ЦУМа почти за 70 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования администрации Перми об изъятии в муниципальную собственность цветочного павильона на Комсомольском проспекте, 23. Как указано в материалах дела на сайте суда, решение об изъятии киоска и участка под ним у владелицы Людмилы Михейчевой было принято сегодня утром. Ранее администрация города требовала изъять у предпринимательницы этот актив для реконструкции внутриквартальной дорожной сети.

Как сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу суда, при изъятии имущества госпоже Михейчевой выплатят из городского бюджета 68,9 млн руб. Из них 19,7 млн руб. является суммой за изъятие участка, 40,1 млн руб. – за павильон и 9,06 млн руб. – компенсация убытков упущенной выгоды.

Торговый павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23 принадлежит предпринимателю Людмиле Михейчевой. При этом предприниматель уже готовится освободить свой торговый комплекс. Госпожа Михейчева приобрела у предпринимателя Натальи Мамаевой помещение в здании отеля «Прикамье» - поблизости со своим киоском. Как ранее рассказывала предприниматель, в это помещение планируется перевезти салон «Евробукет», когда муниципалитет все-таки изымет цветочный киоск. В приобретенном помещении на первом этаже гостиницы «Прикамье» был начат ремонт.