В Южном федеральном университете впервые провели Фестиваль народов мира

В Ростове-на-Дону студенты Южного федерального университета провели первый Фестиваль народов мира, сообщает пресс-служба университета.

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Праздник был организован Ассоциацией иностранных студентов ЮФУ, Центром сопровождения иностранных обучающихся, а также Центром культуры и творчества университета.

В первый день фестиваля состоялся интернациональный фуршет с дегустацией блюд народов мира. Гости могли поучаствовать китайской чайной церемонии и попробовать еду из разных уголков мира.

На второй день праздник переместился в Областной дом народного творчества, где прошло театрализованное представление по мотивам романа «Вокруг света за 80 дней». В мероприятии принимали участие студенты ЮФУ из Армении, Туркменистана, Афганистана, Индонезии, Китая, Египта, Сирии, Ливана, Колумбии, Эквадора, Конго и многих других стран. Также на сцене выступила студия бального танца ДГТУ.

Анастасия Назарова