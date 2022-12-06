Спасатели предупредили жителей Черноземья об аномально холодной погоде

От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «штормовое предупреждение», сообщили «Ъ-Черноземье» в ГУ МЧС по региону. В ведомстве пояснили, что с 6 по 8 декабря местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода.

По данным гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха в субъекте будет «на 7° и более ниже климатической нормы». Спасатели попросили граждан «учитывать прогноз в повседневной жизнедеятельности». Судя по прогнозам, такая же низкая температура может быть и в других регионах Черноземья, например, в Липецкой области и на Тамбовщине.

Так, в Воронеже 7 декабря ожидается температура ночью 13-15° мороза, днем 6-8° мороза.

В Белгороде тогда же прогнозируются: температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.

В Курске - ночью 11-13 градусов мороза, а днем 5-7.

В Липецке - температура ночью 14-16 мороза, днем 9-11 градусов мороза.

В Орле - ночью 14-16, днем 6-8 градусов мороза.

В Тамбове - температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

Владимир Зоркий