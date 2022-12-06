Семьям участников спецоперации в Татарстане дадут подарочные комплекты детских принадлежностей

Семьи участников спецоперации в Татарстане получат подарочные комплекты детских принадлежностей. Постановление об этом подписал глава республиканского правительства Алексей Песошин.

Согласно документу, на такую меру поддержки смогут рассчитывать лишь семьи, которые на постоянной основе проживают в Татарстане. Речь идет о тех, кто был призван в рамках мобилизации, добровольцах, которые служат в батальонах «Алга» и «Тимер», в войсках Нацгвардии, а также командированных в зону спецоперации сотрудников МВД и УФСБ по РТ.

Женщинам нужно будет лишь предоставить документы, которые подтверждают ее принадлежность к семье участника спецоперации. При этом сумму дохода учитывать не будут.

"Ъ-Казань"