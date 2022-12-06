Доля частных инвесторов на Мосбирже превысила 80%

2,1 млн частных инвесторов совершали сделки на фондовом рынке Мосбиржи в ноябре — это около 80,2% в объеме торгов акциями на площадке. По итогам ноября брокерские счета на бирже открыли 22,6 млн человек (+469,7 тыс. человек за месяц).

В пресс-релизе на сайте торговой площадки уточняется, что в объеме торгов облигациями доля частных инвесторов достигла 24,3%, на срочном рынке — 68,4%, на спот-рынке валюты — 28,9%.

Чаще всего индивидуальные инвестиционные счета открывали в Москве (634,1 тыс.), Московской области (355,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (277,1 тыс.). Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовались акции «Газпрома» (26,1% в объеме торгов), Сбербанка (обыкновенные — 22,1%, привилегированные — 6,4%) и ЛУКОЙЛа (11,9%).

На прошлой неделе руководство Мосбиржи предложило создать непубличный канал для раскрытия эмитентами данных инвесторам. По словам управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирины Грековой, в актуальных условиях «информация стала недоступна», в связи с чем российские инвесторы испытывают трудности при принятии инвестиционных решений.