Резервный фонд Нижегородской области намерены увеличить до 14 млрд рублей

Заключительные поправки в бюджет Нижегородской области на 2022 год внесены на рассмотрение в региональный парламент. Доходы и расходы казны предлагается увеличить на 1,9 млрд руб., до 257,3 млрд руб. и 305,5 млрд руб., соответственно. Дефицит сохранится на уровне 48,2 млрд руб.

В частности, предлагается увеличить резервный фонд правительства на 1 млрд руб., до 14 млрд руб., следует из проекта поправок. Кроме того, расходная часть вырастет на 896 млн руб. за счет целевых федеральных средств и других безвозмездных поступлений.

Доходы увеличатся за счет поступления налогов на прибыль организаций (1 млрд руб.), средств федерального бюджета на содержание дорог (106 млн руб.) и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья (922 млн руб.). По словам заместителя губернатора Егора Полякова, с учетом этих денег траты на расселение жильцов составят 4,2 млрд руб., это позволит улучшить жилищные условия 3,4 тыс. нижегородцев.

При этом 132 млн руб. безвозмездных поступлений из федеральной казны, запланированных в бюджете ранее, регион не получит. Так, сокращаются траты на оплату труда медиков, которые дистанционно консультируют пациентов с коронавирусом – на 12,1 млн руб. (из-за снижения количества заболевших), на оплату услуг ЖКХ нижегородцев, нуждающихся в соцподдержке – на 109,9 млн руб. (в связи с сокращением количества льготников), на возмещение части затрат аграриев на мелиорацию – на 10,3 млн руб. (в связи с сокращением проектов), на поддержку студентов сельскохозяйственных вузов – на 157 тыс. руб. (из-за снижения количества обучающихся по целевому набору).

Анастасия Еремина