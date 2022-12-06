Место счастья, место силы

Фотовыставка «Место счастья. Спорт и музыка», посвященная истории стадиона «Лужники», откроется 16 декабря на Большой спортивной арене. Основу экспозиции более чем из 300 снимков составили фотоархив Центра сохранения наследия и развития туризма «Лужники», а также фотоматериалы, предоставленные соорганизаторами ИА InterMedia, ИД «Коммерсантъ» и «РИА Новости».

В разделах «Спорт» и «Музыка» можно будет увидеть фотографии легендарных спортсменов и музыкантов, выступавших в течение последних 65 лет на главном стадионе России. Среди них множество известных всему миру имен: Лев Яшин, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Валерий Харламов, Бобби Халл, Александр Овечкин, Василий Алексеев, Усейн Болт, Валерий Брумель, Майкл Джексон, Мадонна, Scorpions, Rammstein, Bon Jovi, Ив Монтан, Леонид Утесов, Булат Окуджава, Муслим Магомаев. В 1989 году на Большой спортивной арене «Лужников» состоялся рок-фестиваль Moscow Music Peace Festival, который посетили более 120 тыс. зрителей. Фестиваль, названный «русским Вудстоком», стал важнейшим событием в музыкальной жизни СССР. Всего на площадке «Лужников» было организовано более 3 тыс. концертов. Для нескольких поколений зрителей спорткомплекс стал местом счастья, где они получали яркие эмоции от встречи со звездами.