В Новосибирске власти ищут подрядчика для охраны 10 мостов и тоннеля

Власти Новосибирска планируют взять под охрану мосты и тоннели в городе, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Заказчиком контракта выступает МКУ «Гормост», начальная цена - 25,2 млн руб.

Так, в рамках контракта подрядчик должен будет взять под охрану Октябрьский, Бугринский, левый и правый мосты по ул. Фрунзе через Ипподромскую магистраль, мост в створе пр. Димитрова, тоннель по пр. Димитрова и другие объекты. Основанием для оказания услуг указаны федеральные законы о транспортной безопасности и о противодействии терроризму.

Согласно условиям закупки, организация защиты объектов обеспечивается путем выставления семи круглосуточных постов, включая организацию дежурств подвижных групп быстрого реагирования на автомобилях или в пешем порядке. При этом отмечается, что неудовлетворительное содержание «объектов транспортной инфраструктуры», например, гололед или неочищенные от снега тротуары и лестничные сходы, не могут служить причиной для несоблюдения порядка патрулирования.

В рамках работы охранники должны будут предупреждать преступления и административные преступления, не допускать провоз запрещенных веществ. Передавать представителям ФСБ и МВД лиц, совершивших или подготавливающих «акты незаконного вмешательства», а также оружие, боеприпасы, взрывчатые, ядовитые или радиоактивные вещества при отсутствии разрешения на их хранение и ношение.

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Даниил Тарабукин