Нижний Новгород выплатил последний купон облигаций второй серии

Администрация Нижнего Новгорода выплатила 13,45 млн руб. по последнему двадцатому купону и 625 млн руб. по оставшейся части облигационных займов второй серии. Об этом пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на сообщение Национального расчетного депозитария.

На каждую ценную бумагу начислили 2,69 руб. по ставке 8,1% годовых. Организаторами займа были Sberbank CIB, Совкомбанк, «ВТБ Капитал».

Пятилетние облигации серии 34002 на 5 млрд руб. Нижний Новгород разместил в декабре 2017 года. Ставка первого купона составила 8,1% годовых, к ней приравниваются ставки всех остальных. Амортизация долга предусмотрена в размере 12,5% номинала в даты выплат 13-20-го купонов.