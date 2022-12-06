Права требования к «Экологии-Новосибирск» покупает компания из Краснодарского края

В рамках банкротства ООО «Эко-лайн» реализованы на торгах права требования компании к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск». Сумма требований – 175,1 млн руб. Из них 152,7 млн руб. – основной долг, 22,4 млн руб. – пени. Торги были признаны несостоявшимися, так как на них была подана одна заявка – от краснодарского ООО Строительные и ремонтные технологии». С единственным участником планируется заключить договор купли-продажи по цене предложения – 74,6 млн руб.

Краснодарская компания занимается строительством зданий, принадлежит Станиславу Рогожникову. Выручка в 2021 году составила 17 млн руб., чистая прибыль – 1,6 млн руб.

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Анна Егорова