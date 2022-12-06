Охраннику дали три года колонии за хищение башенного крана у екатеринбургского застройщика

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновным 31-летнего уроженца Саратовской области, который украл башенный кран стоимостью 15 млн руб. у застройщика, по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года и пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, мужчина работал единственным сторожем на площадке, где хранилось имущество одного из крупных застройщиков Екатеринбурга и решил похитить разобранный башенный кран для последующей его сдачи в пункт приема металла. Мужчина убедил демонтировать части крана и вывезти их с территории земельного участка людей под предлогом списания крана и необходимости освобождения площадки. С февраля по март кран разрезали и вывезли в пункты приема металлолома. После этого обвиняемый расплатился с помощниками, а сам заработал 150 тыс. руб.

Ранее свердловская полиция задержала восьмерых жителей Екатеринбурга, которых подозревают в организации ОПГ и хищении дизельного топлива у крупного переработчика нефти и газа. Всего им удалось похитить 4,5 тонны топлива. Им грозит до 10 лет колонии.

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Диана Сунагатуллина