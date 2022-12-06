Прокуратура проведет проверку по факту информации о тараканах в одной из больниц Ижевска

В столице Удмуртии прокуратура проведет проверку соблюдения администрацией Городской больницы № 3 требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основанием для ее проведения стала информация одной из пациенток. По словам женщины, в детском инфекционном корпусе больницы «ползают тараканы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе минздрава рассказали, что на данный момент завершается ремонт в детском инфекционном корпусе городской больницы № 3, после чего всех пациентов переведут. «В старых корпусах, где сейчас временно размещены пациенты, будет проведена дезинфекция»,— сказано в сообщении.

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.