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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке бомбоубежища сдавались за взятки предпринимателям

Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной казны и перераспределения имущества территориального управления Росимущества по Приморскому краю Ленинским райсудом Владивостока признан виновным в трех эпизодах получения взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.

«Государственный обвинитель доказал в суде, что в период с сентября 2018 года по август 2021 года осужденный получил от трех граждан взятки за непринятие к ним мер за самовольное занятие территорий защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на Океанском проспекте и ул. Нейбута во Владивостоке, а также на ул. Лермонтова в пос. Трудовое г. Владивостока»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Общая сумма взяток превысила 850 тыс. руб.

Как пояснили «Ъ» в надзорном ведомстве, во всех трех случаях предприниматели незаконно занимали бомбоубежища. В двух случаях они использовались под автостоянки, а в одном — под автомастерскую.

Алексей Чернышев, Владивосток

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