Глава Самары вошла в состав Госсовета РФ

Глава Самары Елена Лапушкина стала членом Госсовета РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме Елены Лапушкиной в состав Госсовета РФ вошли губернатор Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Также в него включены глава Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Белогорска Амурской области Станислав Мелюков и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в Самаре стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Это связано с тем, что в декабре истекает пятилетний срок полномочий действующего мэра Елены Лапушкиной. Она была избрана на эту должность 26 декабря 2017 года.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Нового мэра ждут в декабре».

Георгий Портнов