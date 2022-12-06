ГК «ПМД» получила разрешение на строительство дома у Сада соловьев

Группа компаний «ПМД» получила разрешение на строительство жилого дома возле Сада соловьев на ул. Уинской, 2 в Перми. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, разрешительная документация была выдана краевым минимущества 2 декабря. Объект будет называться «Дом у сада». Компания долгое время не могла приступить к строительству этого дома из-за отказа городских властей в установлении зонирования, разрешающего жилую застройку.

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Будущая новостройка будет 16-этажной. Площадь квартир жилого дома составит 8 тыс. кв. м. Объект предусматривает также коммерческие помещения и подземный паркинг на 37 автомобилей.

ПМД несколько лет владеет участком по ул. Уинской, 2 площадью 3,7 тыс. кв. м, возле Сада соловьев. Ранее городские власти отказывались устанавливать здесь зону жилой застройки из-за близости рекреационной территории – Сада соловьев. У мэрии имелись вопросы к проекту из-за нехватки мест в детских садах в этой локации. Также свои претензии к планам освоении этой территории высказывали защитники природы. Минувшей весной на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки ГК «ПМД» представила концепцию застройки участка на ул. Уинской, 2. Во время работы над проектом компания заключила с пермскими властями соглашение о развитии Сада соловьев в Перми. Согласно ему девелопер обязался благоустроить прилежащую к природной территории зону. Возле своего дома застройщик облагородит прилегающую к Саду соловьев землю, а также кромочную тропу у склона реки Уинки.