В Красноярском крае опрокинулся автомобиль с креозотом

В Иланском районе красноярского края опрокинулся грузовик с крезотом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Отмечается, что розлив груза составил около 200 литров.

По предварительным данным на 1068 км дороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Scania двигаясь из Красноярска в пос. Нижняя Пойма не справился с управлением, из-за чего прицеп-цистерна опрокинулся на проезжую часть.

Водитель получил травмы, ему оказана медпомощь. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Организовано реверсивное движение.

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Даниил Тарабукин