SuperJob: проиндексировать зарплаты намерены 22% нижегородских компаний

Проиндексировать зарплаты сотрудников планируют 22% работодателей в Нижнем Новгороде, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Еще в 45% компаний не будут пересматривать оклады в ближайшее время.

При этом почти треть опрошенных работодателей (29%) сообщили, что уже повышали зарплаты сотрудникам в последние полгода, еще треть – что индексировали оклады в последний год.

Среди сотрудников на повышение окладов надеются 51% опрошенных. Больше всего тех, кто ждет индексации, среди нижегородцев моложе 34 лет и сотрудников с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

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Анастасия Еремина