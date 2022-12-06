Погрузка товаров на СКЖД уменьшилась на 8,2%

В январе—ноябре 2022 года погрузка на СКЖД составила 54,8 млн т, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

За 11 месяцев на дороге погружено 16,3 млн т нефти и нефтепродуктов (на 2,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года), 14,2 млн т строительных грузов (- 8,7%), 3,9 млн т цемента (+8,4%), более 3,9 млн т зерна (почти в 1,3 раза больше), 2,9 млн т черных металлов (в 1,7 раза больше), 2,6 млн т химических и минеральных удобрений (+2,4%).

Грузооборот на СКЖД в январе—ноябре 2022 года составил 91,1 млрд тарифных тонно-км (+3,2%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — более 119 млрд тонно-км (+3,5%).

Кристина Федичкина