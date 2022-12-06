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В Казани из-за аномально-холодной погоды загорелся трамвай

В Казани в связи с аномально-холодной погодой произошло возгорание трамвая. Об этом говорится в сообщении «Метроэлектротранса».

Инцидент произошел сегодня рано утром на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана. Обледеневшие провода трамвая заискрило, после чего крыша вагона загорелась и оплавилась.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако из-за инцидента движение трамваев приостановили почти на 30 минут.

После ЧП трамвай отбуксировали в депо, на место выезжали аварийные службы. В данный момент движение уже восстановлено.

"Ъ-Казань"

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