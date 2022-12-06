Восьмиклассник в Нижневартовске ранил ножом одноклассника

Учащийся восьмого класса школы №21 в Нижневартовске доставлен в больницу с ножевым ранением в крайне тяжелом состоянии. Как уточнили в администрации города, между одноклассниками произошел конфликт. Образовательный процесс в школе не приостановлен.

«6 декабря около 8:00 (6:00 мск.— "Ъ") между учащимися восьмого класса СШ №21 произошел конфликт, в результате которого, по предварительной информации, один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Нижневартовска отметили, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Милена Костерева