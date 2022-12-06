Комиссия по ПЗЗ одобрила смену зонирования под строительство жилья в Новых Лядах

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление администрации Перми по установлению зоны жилой застройки в микрорайоне Новые Ляды, где планируется возвести дома для сотрудников предприятия «Протон-ПМ». Как сообщили в краевом минимуществе, мэрия предложила установить зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 на участке 6,99 га, ограниченном улицами Молодежной, Трактовой и Мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал IT-Пермь Фото: телеграм-канал IT-Пермь

На этой территории и на прилегающих участках планируется возвести жилье для будущих сотрудников производственного комплекса АО «Протон-ПМ». Строительство жилого микрорайона запланировано проектом «Технополис. Новый Звездный» по созданию производства для перспективных ракет «Ангара». Проекту присвоен статус приоритетного регионального инвестиционного проекта.

Напомним, в проекте возведения жилого комплекса для работников «Протона-ПМ» участвует Корпорация развития Пермского края. На территории микрорайона планируется строительство многоэтажных домов в несколько очередей. Как сообщило сегодня издание Business Сlass, жилой квартал будет представлять собой среднеэтажные дома общей площадью 20,3 тыс. кв. м, рассчитанные на 480 квартир. Стоимость квадратного метра составит 77 тыс. руб.