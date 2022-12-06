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Ледовый городок в тематике русских сказок начали создавать на Центральной площади Ижевска

В столице Удмуртии на Центральной площади начались работы по формированию каркаса ледяных фигур. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, всего для строительства заготовят 300 куб. м льда.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как рассказал скульптор Анфим Ханыков, в настоящее время толщина льда на пруду составляет 25-26 см, в прошлом году 20-сантиметровой толщины удалось дождаться к середине декабря. Из-за этого сроки для монтажа были сжаты.

«Сейчас у нас есть достаточно времени. Еще один плюс — на поверхности льда нет "шубы", замершего снега. Это облегчает скульпторам работу. Планируем, что часть ледовых скульптур уже будет готова к открытию елки,— рассказал Анфим Ханыков.

Напомним, темой ледового городка в этом году стали русские сказки. Для детей построят горки, лабиринты, откроется фотозона и красивая входная группа. Над созданием ледового городка будет трудиться команда из более чем 20 человек.

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