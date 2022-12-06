«Запад пытается оторвать Индию от России»

Деловое сотрудничество Индии и России не имеет отношения к военной операции на Украине и будет расширяться, заявил глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар. По его словам, товарооборот между странами составляет $12-13 млрд. в год, и Дели уже представил Москве «список конкурентоспособных товаров для поставок на российский рынок». Эти заявления прозвучали во время визита в Индию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала увеличить санкционное давление на Москву. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что Запад настойчиво добивается того, чтобы ключевые партнеры России в Азии, в том числе Индия, от нее отвернулись, и во многом он преуспел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Глава МИД Германии Анналена Бербок завершила визит в Дели. Накануне поездки она дала большое концептуальное интервью газете The Hindu, в котором достаточно четко изложила суть не только немецкой, но и в целом западной стратегии в отношении Индии. И европейцы, и американцы вежливо, но настойчиво добиваются того, чтобы индийцы сворачивали свои традиционные связи с Москвой и — главное — не помогали ей обходить западные санкции, смягчать ущерб от них.

И в США, и в Европе осознают, что среди государств, отказавшихся присоединиться к ограничениям и сохраняющих нейтралитет в российско-украинском конфликте, роль Индии едва ли не ключевая. Китай — особый случай. Он — альтернативный полюс в многополярном мире, потенциальный если не противник, то уж точно оппонент Запада. В какой-то степени Пекин в одной антизападной лодке с Москвой, и привлечь его на свою сторону в США и Европе едва ли кто-то рассчитывает.

Иное дело — Индия. Она — исторический лидер движения неприсоединения, к ней традиционно прислушиваются страны «глобального Юга», которые раньше называли третьим миром. Более того, Дели не позиционирует себя как оппонент Запада, а по некоторым вопросам (в первую очередь в том, что касается сдерживания Китая) с Западом охотно сотрудничает. И в этом смысле, как надеются европейцы и американцы, перетянуть индийцев на свою сторону в глобальном противостоянии с Москвой теоретически возможно.

Взаимодействию с Индией в западных столицах в последнее время уделяют первоочередное внимание. Германия, ключевая страна ЕС, не стала исключением.

Вслед за Бербок в Дели в начале следующего года должен отправиться канцлер Олаф Шольц. Что касается США, то их контакты с Индией на самых разных уровнях давно стали не только регулярными, но и рутинными. А о России этого сказать, увы, нельзя. В октябре 2000 года Москва и Дели приняли совместную декларацию, предусматривавшую, что российско-индийские саммиты должны проходить ежегодно — поочередно в каждой из стран.

До последнего времени этот график неукоснительно соблюдался, пока не начались боевые действия на Украине. После 24 февраля таких встреч не было, более того, ничего не слышно об их активной подготовке. И двусторонние отношения, которые на официальном уровне характеризуются как «особо привилегированное стратегическое партнерство», развития не получают.

При этом в экономическом плане для попавшей под санкции России Индия остается одним из главных окон во внешний мир. Дели стал одним из основных покупателей российской нефти. Проблема только в том, что приобретается это сырье с существенным дисконтом, по гораздо более низкой цене, чем введенный Западом потолок в $60 за баррель. Так что европейским и американским дипломатам даже нет смысла требовать от Дели формально присоединиться к санкциям и соблюдать предельную стоимость.

По факту Индия ее и так придерживается, причем уже давно. И, откровенно говоря, индийцев сложно в чем-то упрекнуть. Они думают в первую очередь о своих, а не о российских интересах. И если на мировых рынках сложилась такая конъюнктура, если Москва оказалась в незавидном положении и так сильно зависит от немногих стран, продолжающих покупать у нее нефть, грех этим не воспользоваться и не сбить цену. Просто бизнес — ничего личного. Партнерство с Москвой, конечно, «особо привилегированное», но только не в ущерб себе.

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